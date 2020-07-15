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Uludere’deki Atatürk büstü yenilendi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 15.07.2020 14:12 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk büstünü bakımdan geçirerek yeniledi.Uludere 15 Temmuz Meydanında bulunan Atatürk büstü uzun zaman önce yapılmasından dolayı yıpranmıştı.

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk büstünü bakımdan geçirerek yeniledi.
Uludere 15 Temmuz Meydanında bulunan Atatürk büstü uzun zaman önce yapılmasından dolayı yıpranmıştı. Uludere belediyesi ekipleri büstte tadilat çalışmaları başlattı. Uludere Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım ve onarım yapılarak büst yenilendi. İlçe sakinleri konuya duyarsız kalmayan Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek’e teşekkür etti. Ürek de "Bu ülkenin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün heykel ve büstleri atamıza duyduğumuz saygının simgeleridir. O nedenle büstün bakımdan geçirilmesi ve yenilenmesi bizlerin göreviydi" dedi.

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