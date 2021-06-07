Ulusal Avşa Yarı Maratonu tamamlandı

BALIKESİR (AA)- Balıkesir'in Marmara Adasına bağlı Avşa Adası'nda Ulusal Avşa Yarı Maratonu yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi ile Marmara Kaymakamlığının ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl ilki gerçekleştirilen Avşa Yarı Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan maratonda, yerli ve yabancı 200'ün üzerinde sporcu yarıştı.

Seyircisiz olarak koşulan yarışta vatandaşlar sporculara evlerinden destek verdi.

Sporcular, organizasyonda adanın etrafında bir tam tur atarak parkuru tamamladılar. 21 kilometrelik yarı maratonu kadınlarda Emel İnan, erkeklerde ise Ufuk Arda birinci tamamladı.

Ayrıca 10 kilometre koşusunu da kadınlarda Nağme Yücetürk, erkeklerde Hamdullah Ablay ilk sırada bitirdi.

Sporculara etkinliğin sonunda ödülleri takdim edildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, organizasyonu her yıl tekrarlamak istediklerini söylerken, "Bir ilçeyi veya bir şehri en iyi spor, kültür ve sanatla tanıtırsınız. Biz de sporu seçtik." ifadelerini kullandı.

