SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya-Portekiz

UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya 9 gollü maçta Fransa'yı 5-4 mağlup etti. Finale çıkmayı başaran İspanya, 8 Haziran pazar günü Portekiz ile final maçına çıkacak.

Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya-Portekiz

İspanya ve Fransa, Almanya'nın Stuttgart kentindeki MHP Arena'da karşılaştı. İspanya 22. dakikada Nico Williams ile 1-0 öne geçti. Mikel Merino 25. dakikada skoru 2'ye getiren golü attı. İlk yarıyı 2-0 önde bitiren İspanya ikinci yarıya da gol ile başladı. Lamine Yamal 54. dakikada penaltıdan İspanya'yı 3-0 öne geçirdi. Bir dakika sonra Pedri İspanya'yı 4-0 öne geçirdi. İspanya karşısında 4-0 mağlup duruma düşen Fransa Kylian Mbappe ile 59. dakikada ilk golünü attı. 67. dakikada Lamine Yamal İspanya'nın 5. golünü attı. Rayan Cherki 79. dakikada skoru 5-2'ye getirdi.
AW471288_01
Maçı bırakmayan Fransa ekibi 84. dakikada Daniel Vivian'ın kendi kalesine attığı gol ile skoru 5-3'e getirdi. Fransa 90+3'te Kolo Muani'nin attığı gol ile skoru 5-4'e getirdi.

AW471288_03

FİNALİN ADI İSPANYA-PORTEKİZ

Maçta başka gol olmayınca İspanya 9 golün atıldığı maçta Fransa'yı 5-4 mağlup ederek finale adını yazdırdı. İspanya finalde Portekiz ile oynayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UEFA Uluslar Ligi’nde ilk finalist Portekiz UEFA Uluslar Ligi’nde ilk finalist Portekiz

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Salih Özcan aday kadrodan çıkarıldıSalih Özcan aday kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe BEKO seride 1-0 öne geçtiFenerbahçe BEKO seride 1-0 öne geçti
Anahtar Kelimeler:
İspanya Portekiz UEFA Uluslar Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

Elon Musk'tan çarpıcı Trump iddiası! Dünya bunu konuşuyor: 'Nedeni bu' diyerek paylaştı

Elon Musk'tan çarpıcı Trump iddiası! Dünya bunu konuşuyor: 'Nedeni bu' diyerek paylaştı

Tarihlerinde bir ilk! Dünya Kupası bileti aldılar

Tarihlerinde bir ilk! Dünya Kupası bileti aldılar

F.Bahçe o ismi G.saray'ın elinden kaptı bile...

F.Bahçe o ismi G.saray'ın elinden kaptı bile...

Kenan Yıldız'dan Galatasaray sorusuna beklenmedik yanıt...

Kenan Yıldız'dan Galatasaray sorusuna beklenmedik yanıt...

Başkan bizzat devrede! Fenerbahçe çok istemişti, Beşiktaş kapıyor

Başkan bizzat devrede! Fenerbahçe çok istemişti, Beşiktaş kapıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.