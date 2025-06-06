Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya-Portekiz

İspanya ve Fransa, Almanya'nın Stuttgart kentindeki MHP Arena'da karşılaştı. İspanya 22. dakikada Nico Williams ile 1-0 öne geçti. Mikel Merino 25. dakikada skoru 2'ye getiren golü attı. İlk yarıyı 2-0 önde bitiren İspanya ikinci yarıya da gol ile başladı. Lamine Yamal 54. dakikada penaltıdan İspanya'yı 3-0 öne geçirdi. Bir dakika sonra Pedri İspanya'yı 4-0 öne geçirdi. İspanya karşısında 4-0 mağlup duruma düşen Fransa Kylian Mbappe ile 59. dakikada ilk golünü attı. 67. dakikada Lamine Yamal İspanya'nın 5. golünü attı. Rayan Cherki 79. dakikada skoru 5-2'ye getirdi.



Maçı bırakmayan Fransa ekibi 84. dakikada Daniel Vivian'ın kendi kalesine attığı gol ile skoru 5-3'e getirdi. Fransa 90+3'te Kolo Muani'nin attığı gol ile skoru 5-4'e getirdi.



FİNALİN ADI İSPANYA-PORTEKİZ

Maçta başka gol olmayınca İspanya 9 golün atıldığı maçta Fransa'yı 5-4 mağlup ederek finale adını yazdırdı. İspanya finalde Portekiz ile oynayacak.

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır