SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Uluslar Ligi'nde inanılmaz maç! 5 gol atıldı, Kane penaltı kaçırdı: Harika geri dönüş

İngiltere ile İspanya arasındaki gol düellosunda kazanan konuk ekip oldu. İlk yarıyı 2-1 geride tamamlayan İspanya, ikinci devrede bulduğu gollerle mücadeleyi 3-2 kazandı. Harry Kane'in kaçırdığı penaltı ise karşılaşmanın kritik anlarından biri oldu.

Uluslar Ligi'nde inanılmaz maç! 5 gol atıldı, Kane penaltı kaçırdı: Harika geri dönüş
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta ilk hafta mücadelesinde İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan gol düellosunda kazanan taraf, sahadan 3-2 galip ayrılan İspanya oldu.

İSPANYA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında sahneye çıkan Lamine Yamal, İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Erken gelen golün ardından İngiltere, oyunun kontrolünü ele almak için baskısını artırdı.

Uluslar Ligi nde inanılmaz maç! 5 gol atıldı, Kane penaltı kaçırdı: Harika geri dönüş 1

İNGİLTERE İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Ev sahibi ekip aradığı beraberlik golünü 36. dakikada buldu. Jude Bellingham'ın uzun pasında topla buluşan Anthony Gordon, ceza sahası içindeki vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

İngiltere, beraberliğin ardından yalnızca 4 dakika sonra üstünlüğü yakaladı. 40. dakikada Harry Kane'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve İngilizler soyunma odasına 2-1 önde gitti.

KANE PENALTIDA DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıda İngiltere farkı artırma fırsatı yakaladı. 50. dakikada Jude Bellingham'ın ceza sahasında yerde kalmasının ardından VAR incelemesi yapıldı ve 52. dakikada penaltı kararı çıktı.

Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Harry Kane'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. İngiltere böylece skoru 3-1'e getirme şansını kaçırdı.

Uluslar Ligi nde inanılmaz maç! 5 gol atıldı, Kane penaltı kaçırdı: Harika geri dönüş 2

İSPANYA GERİ DÖNDÜ

İspanya, kaçan penaltının ardından oyundaki ağırlığını artırdı. 60. dakikada Dani Olmo'nun pasıyla ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Alex Baena, sert vuruşuyla kaleci James Trafford'u mağlup ederek skoru 2-2 yaptı.

Uluslar Ligi nde inanılmaz maç! 5 gol atıldı, Kane penaltı kaçırdı: Harika geri dönüş 3

OYARZABAL GALİBİYETİ GETİRDİ

İspanya geri dönüşünü 74. dakikada tamamladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mikel Oyarzabal, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.

Kalan bölümde İngiltere'nin beraberlik çabaları sonuç vermedi. İspanya, deplasmanda 3-2 kazanarak UEFA Uluslar Ligi'ne 3 puanla başladı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan çok ilginç paylaşım!Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan çok ilginç paylaşım!
FIFA Fenerbahçe'ye transfer yasağı vermişti! Sebebi ortaya çıktı: Meğer bu yüzdenmiş...FIFA Fenerbahçe'ye transfer yasağı vermişti! Sebebi ortaya çıktı: Meğer bu yüzdenmiş...
Anahtar Kelimeler:
İngiltere İspanya UEFA Uluslar Ligi son dakika milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

Komşu'da yeni dönem! ABD askerleri tamamen çekiliyor

Komşu'da yeni dönem! ABD askerleri tamamen çekiliyor

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Pavyon dansçısı rolünü kabul etti! Yakışıklı oyuncu ile partner oldu

Pavyon dansçısı rolünü kabul etti! Yakışıklı oyuncu ile partner oldu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Adana sıcağını avantaja çevirdi: Kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı

Adana sıcağını avantaja çevirdi: Kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.