Uluslar Ligi'nde inanılmaz maç! 5 gol atıldı, Kane penaltı kaçırdı: Harika geri dönüş

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta ilk hafta mücadelesinde İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan gol düellosunda kazanan taraf, sahadan 3-2 galip ayrılan İspanya oldu.
Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında sahneye çıkan Lamine Yamal, İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Erken gelen golün ardından İngiltere, oyunun kontrolünü ele almak için baskısını artırdı.
Ev sahibi ekip aradığı beraberlik golünü 36. dakikada buldu. Jude Bellingham'ın uzun pasında topla buluşan Anthony Gordon, ceza sahası içindeki vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.
İngiltere, beraberliğin ardından yalnızca 4 dakika sonra üstünlüğü yakaladı. 40. dakikada Harry Kane'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve İngilizler soyunma odasına 2-1 önde gitti.
İkinci yarıda İngiltere farkı artırma fırsatı yakaladı. 50. dakikada Jude Bellingham'ın ceza sahasında yerde kalmasının ardından VAR incelemesi yapıldı ve 52. dakikada penaltı kararı çıktı.
Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Harry Kane'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. İngiltere böylece skoru 3-1'e getirme şansını kaçırdı.
İspanya, kaçan penaltının ardından oyundaki ağırlığını artırdı. 60. dakikada Dani Olmo'nun pasıyla ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Alex Baena, sert vuruşuyla kaleci James Trafford'u mağlup ederek skoru 2-2 yaptı.
İspanya geri dönüşünü 74. dakikada tamamladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mikel Oyarzabal, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.
Kalan bölümde İngiltere'nin beraberlik çabaları sonuç vermedi. İspanya, deplasmanda 3-2 kazanarak UEFA Uluslar Ligi'ne 3 puanla başladı.
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