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A Milli Takım’da İtalya maçı hazırlıkları başladı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa’da karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

A Milli Takım’da İtalya maçı hazırlıkları başladı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen idmanda, dün oynanan Türkiye - Fransa maçının ilk 11’inde başlayan oyuncular yer almadı. Bu oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Sahada ise ısınmanın ardından pas, taktik ve bitiricilik çalışmaları yapıldı Son aşamada da yarı sahada taktik oyun oynandı.

ORKUN KÖKÇÜ AYRI OLARAK ÇALIŞTI!

A Milli Takım’da İtalya maçı hazırlıkları başladı 1

Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından beri idmana çıkamayan Orkun Kökçü, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

A Millilerin bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da tribünden takip etti.

A Milli Takım’da İtalya maçı hazırlıkları başladı 2

A Millî Takım kafilesi, İtalya karşılaşması için yarın otobüsle Bursa’ya geçecek. Ay-Yıldızlılar, maçın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda saat 17.00’de son çalışmasını yapacak. Bu idmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye
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