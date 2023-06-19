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Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya oldu! Hırvatistan'ı penaltılarla yendiler...

19.06.2023 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya, UEFA Uluslar Ligi Finali’nde Hırvatistan’ı normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, Hırvatistan'ı penaltılarla 5-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanan final maçı normal süresi ve uzatmalar golsüz 0-0 tamamlanarak karşılaşma penaltılara gitti. Maçı penaltılarla 5-4 kazanan İspanya, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu.

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UEFA Uluslar Ligi'ni bugün oynanan maçta Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya, organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.


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