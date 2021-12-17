YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali'nde İncesaz grubu konser verdi

Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali'nde İncesaz grubu konser verdi

17.12.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali'nde İncesaz grubu konser verdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali devam ediyor.

Trakya Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen festivalin ikinci gününde, Edirne Büyük Sinagogu'nda İncesaz grubu konser verdi.

Konserde grup, "Mazi kalbimde bir yaradır", "Bir çapkına yangınım", "Sevdayla hesaplaşılmaz", "Geçsin günler" gibi sevilen şarkıları seslendirdi.

Konseri, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve vatandaşlar izledi.

Yarın, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde Öykü Gürman'ın sahne alacağı festival, pazar günü Candan Erçetin ve Serkan Çağrı konserleriyle sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüler 1 aydır onu takip ediyordu, sonunda beklenen oldu! Aracının arkasına astığı yazı...Sürücüler 1 aydır onu takip ediyordu, sonunda beklenen oldu! Aracının arkasına astığı yazı...
PARTNER Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım" Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım"
Edirne'de sınırda yakalanan Yunanistan uyruklu 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıEdirne'de sınırda yakalanan Yunanistan uyruklu 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Edirne Namaz Vakitleri 19 Aralık Pazar

İmsak
06:56
Sabah
08:29
Öğle
13:16
İkindi
15:32
Akşam
17:52
Yatsı
19:20

Edirne Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Pazar

Gizem Birkan Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Uğur Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi

Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi

GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.