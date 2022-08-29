YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak belgeseller belirlendi

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak belgeseller belirlendi

29.08.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak belgeseller belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de yapılacak 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 10 belgesel yarışacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin Ulusal Belgesel Film Yarışması'na katılmak üzere 53 belgesel için başvuruda bulunuldu.

Başvurular arasında yapılan değerlendirme sonucunda, 10 belgeselin jüri karşısına çıkması kararlaştırıldı.

Festivalde, yönetmenler Berkay Şatır'ın "Bakırköy Underground", Mehmet Güreli'nin "Bir zamanlar Yeşilçam: Abdurrahmen Keskiner", Jeyan Kader Gülşen ile Zekiye Kaçak'ın "Bu ben değilim", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Crossroads", Fettullah Çelik'in "Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya", Coşkun Aşar'ın "Koudelka: Aynı Nehirden Geçmek", Neslihan Kültür'ün "Köşe Başı Beklerim", Deniz Yüksel Abalıoğlu'nun "Maffy's Jazz", Can Adiloğlu'nun "Metamozon" ve Pınar Fontini'nin "Senin Yıllardır Gerçekleştirmeyi Beklediğin Bir Düş Var" adlı belgeselleri yarışacak.

Belgeseller, yapımcı ve yönetmen Sevinç Yeşiltaş ile Vedat Atasoy, yapımcı Derya Tarım'ın üyesi olduğu jüri tarafından değerlendirilecek.

Dereceye giren belgeseller için 17 Eylül'de ödül töreni düzenlenecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da metruk evde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandıAdana'da metruk evde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladıBeşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Bodrumspor-Adanaspor maçının ardındanBodrumspor-Adanaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Adana yarışma belgesel

Adana Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:00
Öğle
12:45
İkindi
16:24
Akşam
19:20
Yatsı
20:39

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Pazartesi

Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.