YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için değerlendirme toplantısı yapıldı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali için değerlendirme toplantısı yapıldı

25.08.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Adana Lezzet Festivali için değerlendirme toplantısı yapıldı

Adana Valiliği tarafından 8-10 Ekim'de düzenlenecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Süleyman Elban başkanlığındaki toplantıya restoran ve lokantalar ile festivale katkı sağlayan kuruluş ve firmaların temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elban şölen tadında bir festival yaşanması için tüm detayların titizlikle değerlendirildiğini belirtti.

Festival boyunca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) alakalı her türlü önlemin alınacağını aktaran Elban, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin sorunsuz geçmesi için her kurumun üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Boğazı'nda bir ilk! 1,5 dakikada geçtiİstanbul Boğazı'nda bir ilk! 1,5 dakikada geçti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden endişelendiren harita! Edirne alarm seviyesindeMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden endişelendiren harita! Edirne alarm seviyesinde
Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladıAdana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 25 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:31
Sabah
05:57
Öğle
12:46
İkindi
16:27
Akşam
19:25
Yatsı
20:45

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Çarşamba

Atalı Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Sorguç Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Omerya Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.