Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 667 bin 400 kişi katıldı

Adana'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 667 bin 400 kişinin katıldığı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin 193 dönümlük alanda düzenlendiği belirtildi.

Üç gün boyunca devam eden festivale 667 bin 400 kişinin katıldığı ve 261 bin 500 kilogram et ile 196 bin 800 litre şalgam tüketildiği kaydedildi.

Türkiye'nin en büyük lezzet festivali olma özelliği taşıyan etkinliğin gelecek yıllarda da devam edeceği aktarıldı.

