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Uluslararası Aizanoi Kısa Film Yarışması’na 2 bin 252 başvuru yapıldı

05.05.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Aizanoi Kısa Film Yarışması’na 2 bin 252 başvuru yapıldı

Kütahya Valisi Ali Çelik, bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Aizanoi Kısa Film Yarışması’na yurt içi ve dışından 2 bin 252 başvuru yapıldığını bildirdi.

Kütahya Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali Yarışması'na başvurular sona erdi.

Çelik, yarışmaya yurt içi ve dışından 2 bin 252 başvuru yapıldığını söyledi.

Yarışmaya yoğun ilgi olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Aizanoi Antik Kenti yalnızca Çavdarhisar’ın, Kütahya’nın değil tüm insanlığın ortak mirasıdır. Tarih ve sanat şöleninin bir arada yaşanacağı festival gününü sabırsızlıkla bekliyor, bu heyecanı herkesle paylaşmak istiyoruz. İlgi gösteren, başvuru yapan herkese teşekkür ederiz.”

Birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle düzenlenecek olan festival, “Kültürel Miras, Çevre Bilinci ve İklim Krizi, Spor ve Sağlık ” temasıyla düzenlenecek.

Kısa filmler ve belgesellerin yarışacağı festivalde Ahmet Uluçay Özel Ödülü, En İyi Kısa Film, En İyi Kısa Belgesel, En İyi Animasyon ve En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü olmak üzere 5 kategoride ödül verilecek.

Yönetmen, yapımcı ve oyuncuların da katılacağı kısa film festivali 2 Haziran Perşembe Zeus Tapınağı’nda film gösterimiyle başlayacak. Çevrimiçi gösterimler ve atölye çalışmalarıyla devam edecek festival, 4 Haziran’da Gala Gecesi ve ödül töreniyle sona erecek.

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