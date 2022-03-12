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"Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali" sona erdi

12.03.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali" sona erdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşüyle tamamlandı.

Festival kapsamında 7-12 Mart'ta gündüzleri çocuklara, akşamları ise yetişkinler için sahnelenen oyunlar beğeni topladı.

Etkinliğin son gününde, Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için yüzlerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu görünüme kavuşan debbağların (tabak, deri işçisi) Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatmak için geleneksel "Tülütabak Kortej Yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüş gerçekleştiren Tülütabaklar, Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Milli Kuvvetler Caddesi'nden Ali Hikmet Paşa Meydanı'na ulaştı. Yürüyüş, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Heykeli önünde son buldu.

Tülütabaklar, yürüyüş sırasında kendilerini izleyen vatandaşların da yüzlerini boyadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye'nin farklı yerlerinden festivale katılan sanatçılara ve misafirlere teşekkür etti.

Öte yandan festivalde, Azerbaycan, Özbekistan ve Dağıstan'dan sanatçılar da yer aldı.

Korteje, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Mutlu Aydemir, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, İstanbul ve İzmir şehir tiyatroları oyuncuları ile Ege Tiyatrolar Birliği ve Avrasya Tiyatrolar Birliği temsilcileri de katıldı.

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