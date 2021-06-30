Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü sona erdi.

Seçkin gözlemci gününün son programında, katılımcı ülkelerin askeri gözlemcileri ve basın mensupları, SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları'nın 6 uçakla gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarını izledi.

Son olarak, Anadolu Kartalı ana brifing salonunda eğitime katılan ülkelerin askeri yetkilileri ile basın mensuplarına brifing verildi.

Brifingde konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Anadolu Kartalı Eğitimleri'nin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2001 yılından itibaren Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edildiğini anımsattı.

2001 yılından bu yana 19'u milli, 24'ü ise uluslararası olmak üzere, NATO kurucuları dahil 14 ülkenin katılımıyla toplam 43 dönem Anadolu Kartalı Eğitimi yapıldığını ifade eden Küçükakyüz, "Bu eğitimler sadece Türkiye'nin müttefik ve dost ülkelerin eğitim ve ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda kendine özgü coğrafi konumunun kazandırdığı kaynaklarını paylaşmak suretiyle Türkiye'nin uluslararası güven ve iş birliğine katkıda bulunmasını sağlama noktasında da önemli bir rol oynamaktadır." diye konuştu.

Küçükakyüz, Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimleri'nin, Azerbaycan, Katar, Pakistan ve NATO unsurlarının katılımıyla 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini hatırlattı.

- "160'a yakın yerli ve yabancı basın mensubu Anadolu Kartalı Eğitimleri'nde aramızdaydı"

Anadolu kartalı eğitimlerinin amacının, harekata yönelik eğitim ihtiyacını karşılamak ve personelin harbe hazırlık seviyesini yükseltmek olduğunu vurgulayan Küçükakyüz, şunları kaydetti:

"Amaçlar arasında, NATO ve müttefik ülkelerle beraber çalışabilme kabiliyetini denemek, gerçeğe yakın harekat ortamında basitten zora doğru değişen bir senaryo dahilinde eğitim seviyesini geliştirmektir. Çok şanslıyız ki; 60'tan fazla hava unsurunu bölgedeki diğer hava trafiklerinden etkilenmeden görev icra edebileceği taktik atış sahaları, elektronik harp, test ve eğitim sahasını da içeren büyük bir sahaya sahibiz. Bugün ayrıca yaklaşık 21 ülkeden 44 gözlemci personelle 160'a yakın yerli ve yabancı basın mensubu da Anadolu Kartalı Eğitimleri'nde aramızdaydı."

Küçükakyüz, bu imkanların kardeş dost ve müttefiklerle paylaşılıyor olmasını, tatbikatın amacı ve kazanımları açısından da çok kıymetli bulduğunu dile getirdi.

Geçmiş yılların istatistikleri ve devam eden eğitimler göz önüne alarak, tatbikatın amacına ulaştığını belirten Küçükakyüz, şöyle devam etti:

"Teknolojinin sürekli değişen doğasına karşı değişmeyen tek ihtiyaç, modern silah ve harp vasıtalarının yanı sıra eğitimli insan gücüdür. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çarkları da eğitimli ve nitelikli personelidir. Özverili ve aktif çalışma sonucunda planlanan eğitimler sürecinde tespit edilen eksikliklerimiz, en az edinilen tecrübe kadar önemlidir. Bu tespitlerin, alınan dersler olarak gelecek eğitim dönemlerinde senaryolara dahil edilmesi tatbikatın bir diğer amacıdır. Davetimizi kabul ederek, burada bulunan bütün katılımcıların bu sürecin en önemli bileşeni olduğunu ifade etmek isterim. Bu başarılı eğitim sürecini hazırlayan ve icra eden tüm personele teşekkür ederim."

