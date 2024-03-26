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Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 12 ülkeden 300 sanatçıyı bir araya getirecek

AA AA
26.03.2024 12:12
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Sevda-Cenap And (SCA) Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin caz müzikten oda müziğine kadar farklı kategorilerde 12 ülkeden 300 sanatçıyı bir araya getireceğini söyledi.

Yüksel, 4 Nisan'da başlayacak 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutlayan vakfın, Ankaralı sanatsever bir ailenin kültürel mirasını sürdüren bir sivil toplum örgütü olduğunu belirten Yüksel, bu emanetle Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde bugüne kadar dünyaca ünlü sanatçıları ağırlama fırsatı bulduklarını söyledi.

İlk yıllarda festivalin Dışişleri ve Kültür ve Turizm bakanlıklarının talepleri ile oluşturulduğunu belirten Yüksel, zaman içinde etkinliklerin çeşitlendirilerek, Türk bestecilerin eserlerinin seslendirildiğini ve ilk seslendirilişlerin de yapıldığı programlar hazırlandığına dikkati çekti.

Festivalin Türk sanatçılara eğitim olanağı yarattığını ve yurt dışında konser verme imkanı sağladığını vurgulayan Yüksel, etkinliğin Ankara'nın ekonomik ve kültürel hayatına da canlılık kattığını söyledi.

Festivalin her sene vakıfın kurucusu Cenap And anısına bir konserle başladığını belirten Yüksel, "Tüm nesillere hitap edecek, Ankaralı seyircimizin de katkıları, talepleri ve değişen kategorilerin eklenmesi ile çok zengin bir festival programı oluştu. Klasik müzik, oda müziği, barok müzik, caz, dans, erken dönem müziği toplulukları ile zengin bir program hazırladık." dedi.

Sabancı Vakfının onur üyesi olduğu 38. festivalin, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın kuruluşunun 50. yılında, sanatseverlere armağan olarak vakıf öz kaynakları ile yerli ve yabancı kurumların katkılarıyla düzenlendiğini belirten Yüksel, festivalin MEB Şura Salonu, CSO Ada Ankara konser salonları, Bilkent Konser Salonu, Çankaya Sahne, Flow Digital Theater CerModern ve Resim Heykel Müzesi Salonunda gerçekleşeceğini bildirdi.

Yüksel, festivalin açılış konserinin şef Ender Sakpınar yönetiminde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve ödüllü genç gitarist Özberk Miraç Sarıgül solistliğinde, Cemal Reşit Rey'in gitar konçertosunun eksiksiz halinin ilk seslendirilişi ile yapılacağını belirtti.

"ANKARA BAHARI MÜZİKLE DAHA GÜZEL"

Festivalde, Japonya, Almanya, Çekya, Hırvatistan, Rusya, Macaristan, Gürcistan, Norveç, Azerbaycan, Fransa ve İtalya'dan senfonik konser, modern bale, oda müziği ve caz kategorilerinde klasik müzik, barok müzik, dans ve caz alanlarının seçkin örneklerinin sunulacağı, Türkiye dahil 12 ülkeden 300'ü aşkın sanatçı ve topluluğun da etkinlikte yer alacağı bilgisini veren Yüksel, festival kapanış konserinin, Rus şef Vladimir Fedoseyev yönetimindeki Rusya'nın ve dünyanın en bilinen senfoni orkestralarından biri olan Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası ile gerçekleşeceğini söyledi.

Yüksel, festivalde, Delattre Modern Dans Topluluğu ile geleneksel çalgılarla Japon müziğinin önde gelen usta sanatçılarınca "aslan dansı" eşliğinde eğlenceli Japon davul ve dans gösterisinin, sunulacak ilgi çekici programlardan olduğunu kaydetti.

Pınar Alpay Yüksel, caz müziği seven Ankaralılar için Norveçli caz topluluğu "Tord Gustavsen Trio"nun 23 Nisan'da, 6 müzisyenden oluşan "Spin Caz Altılısı"nın ise 27 Nisan'da MEB Şura Salonu'nda konser vereceğini söyledi.

"Ankara baharı müzikle daha güzel. Ankara'nın gençleşmiş ve genişlemiş bir nüfusu var, bu yüzden tüm Ankaralıları festivalimize bekliyoruz." ifadelerini kullanan Yüksel, vakfın web sitesi "www.ankarafestival.com" adresinde konserlere ilişkin detaylara ulaşılabileceğini kaydetti.

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