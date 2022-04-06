YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te sona erdi

Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te sona erdi

06.04.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te sona erdi

KİLİS (AA) - Kilis Toplumsal Kalkınma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Judo Federasyonu ile Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası" Kilis'te sona erdi.

Beşevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Suriye, Gürcistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de sporcuların bulunduğu 400 judocu mücadele etti.

Erkeklerde, ümitler kategorisinde Manisa, yıldızlar kategorisinde İzmir, minikler kategorisinde ise Suriye takımı şampiyon oldu.

Kızlarda ise ümitler kategorisinde Kahramanmaraş, yıldızlar kategorisinde Konya, minikler kategorisinde ise Kilis birinciliği elde etti.

Turnuva sonunda düzenlenen törenle sporcular madalyalarını aldı.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakaya Dünya Judo Federasyonunun büyük destek verdiğini söyledi.

Müsabakaya katılan bütün sporcu ve antrenörleri tebrik eden Kaplan, turnuvayla Kilis'in tanıtımına da katkı sağladığını belirtti.

Kaplan, etkinliğin düzenlenmesinde destek olanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğunTescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun
88 yaşında ölen kapıcının milyonluk mirası paylaşılamadı88 yaşında ölen kapıcının milyonluk mirası paylaşılamadı
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın Hamburg Towers'ı konuk edecekTürk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın Hamburg Towers'ı konuk edecek
Anahtar Kelimeler:
Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 6 Nisan Çarşamba

İmsak
04:42
Sabah
06:04
Öğle
12:39
İkindi
16:15
Akşam
19:04
Yatsı
20:21
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus televizyonundan şaşırtan iddia: Bu Ukrayna güçlerinin işi

Rus televizyonundan şaşırtan iddia: Bu Ukrayna güçlerinin işi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Sevgilisinin ihanetini söyledi! Dövülerek hastanelik oldu

Sevgilisinin ihanetini söyledi! Dövülerek hastanelik oldu

Seksi pozlarını satıyor! “Servet kazanıyorum ama ailem...”

Seksi pozlarını satıyor! “Servet kazanıyorum ama ailem...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.