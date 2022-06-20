Uluslararası Bursa Festivali'nde Hadise sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkıcı Hadise konser verdi.
Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser öncesi müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.
Gecede sahne alan Hadise "Düm Tek Tek", "Şampiyon", "Prenses" ve " Sıfır Tolerans" gibi şarkılarını Bursalı sevenleri ile birlikte söyledi.
Sanatçının sahnede dansçıları ile gerçekleştirdiği dans performansları sanatseverler tarafından beğeni topladı.
Konser sonunda Hadise ve orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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