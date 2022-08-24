"Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" için geri sayım başladı

Bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali", 8-11 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, festivale sayılı günler kala tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Demirbaş, festivalin bu yılki temasının "gastronomi" olarak belirlendiğini aktararak, ünlü şefler, gurmeler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek festivalin 4 gün süreceğini kaydetti.

Dünyanın zenginlik ölçeğinin, artık kültürel zenginliğin korunması, kültürel mirasa sahip çıkılması ve sağlık konuları olduğuna işaret eden Demirbaş, "Ülke olarak dünyanın en büyük mutfaklarından birine sahibiz. Çubuk mutfağı da bu büyük mutfağın içerisinde önemli bir paya sahiptir. İşte bu hazinemize sahip çıkmak için ilçemize yeni bir hedef belirledik. İlçemizin vizyon, misyon ve hedefine bu yılki festival ile gastronomiyi ekliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma için gastronominin önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah ilçemizi Ankara'nın gastronomi merkezi yapacağız." diye konuştu.

Demirbaş, kuracakları interaktif oyunlar standıyla daha çok genci festival alanına çekmeyi planladıklarını dile getirerek, festival süresince gastronomi şovları, atölye çalışmaları, yemek yarışmaları, konserler ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini anlattı.

Festivalle ilçenin tanıtımını da yapacaklarını belirten Demirbaş, "Dünyanın en kaliteli ve en lezzetli turşularının üretildiği ilçemizde mutfak kültürümüzü de gün yüzünü çıkaracağız. Turşumuz başta olmak üzere gün boyu gelen misafirlerimize çeşitli ikramlarımız olacak." dedi.

Demirbaş, festivalde kurulacak sahnelerde Tuğçe Kandemir, Rafet El Roman, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Ömer Faruk Bostan, Veli Erdem Karakülah, Irmak Arıcı gibi müzisyenlerin yanı sıra yerel şarkıcıların da sahne alacağını, yurt içinden ve yurt dışından halk oyunları ekiplerinin gösteri sunacağını kaydetti.

Daha sonra davetlilerin ve çocukların da katılımıyla Çubuk turşusu kuruldu. Kağıtlara yazılan dileklerin de özel tüplere konularak turşu bidonlarına yerleştirildi. Turşuların bir kısmı festivalde açılmak üzere turşu mahzenlerine konulurken, bir kısmı da ünlü isimlere gönderildi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ile ilçede gastronominin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolünün de imzalandığı toplantıya, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile davetliler katıldı.

