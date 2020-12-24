YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Uluslararası dil sınavları SAÜ’de uygulanmaya başlandı

Uluslararası dil sınavları SAÜ’de uygulanmaya başlandı

SAKARYA HABERLERİ  | 24.12.2020 15:54 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlük Yabancı Diller Bölümü tarafından Uluslararası Dil Sınavlarının SAÜ’de uygulanması amacıyla yürütülen süreçte ilk olarak TOEFL IBT yetkili sınav merkezi olunması için gereken süreçler tamamlandı.Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlük Yabancı Diller Bölümü tarafından Uluslararası Dil Sınavlarının SAÜ’de uygulanması amacıyla yürütülen süreçte ilk olarak TOEFL IBT yetkili sınav merkezi olunması için gereken süreçler tamamlandı.
Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Ulvican Yazar, SAÜ’nün artık “STN20423A, Sakarya University (PUBLIC)” ismiyle TOEFL IBT sınavlarının yapılacağı yetkili bir sınav merkezi olduğunu belirterek, takip eden günlerde de diğer uluslararası sınavlar içinde yer alan PTE Academic, Cambridge Assessment English, IELTS sınavlarının uygulama merkezi olacağını söyledi.
Öğrencilerin ve akademisyenlerin bundan sonra sınav için çevre illere gitmek zorunda kalmayacaklarını ifade eden Yazar, “Teknik alt yapıların tamamlanmasıyla birlikte 4 dil becerisinin ölçüldüğü uluslararası dil sınavları ölçütlerinde, bölümümüz öğretim elemanları tarafından hazırlanacak ve uygulanacak yerli sınavımız uygulanmaya başlayacaktır. Bu sayede söz konusu sınavlara girmek isteyen öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz çevre illerde olan sınav merkezlerine gitmek zorunda kalmayacaklar ve çevre illerden sınavlara girmek isteyenler de Üniversitemiz sınav merkezlerinde sınavlara katılabileceklerdir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:42
Sabah
08:13
Öğle
13:03
İkindi
15:22
Akşam
17:42
Yatsı
19:09

Sakarya Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Demet Eczanesi
Yenikent
Tijen Ülgen Eczanesi
Adapazari
Sena Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Çiftçi Eczanesi
Geyve
Aslıbay Eczanesi
Hendek
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.