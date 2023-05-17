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Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, Bakan Kasapoğlu'nun katıldığı törenle açıldı

17.05.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

34. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı (MODEKO), Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle başladı.

Bakan Kasapoğlu, Fuar İzmir'deki organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'in sanayisi, turizmi ve tarımıyla her alanda marka şehir olduğunu ifade etti.

Kentin, spor altyapısı ve yetiştirdiği sporcularla bir "spor şehri", üniversiteleriyle de "gençlik şehri" niteliği taşıdığını da kaydeden Kasapoğlu, gayelerinin İzmir'in marka değerini daha da yükseltmek olduğunu söyledi.

İzmir'in üreten bir şehir olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "İzmir'in her alandaki yükselişi, her sektördeki kazanımları, bizler için gurur vesilesidir. Aynı zamanda bu kazanımları daha yukarı taşımak bir misyondur, sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Mobilya sektörünün hedefleri için el ele verilmesi gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, sektörde hedeflenen çalışmaları, planları, stratejileri devlet ve hükümet olarak gerçekleştireceklerini kaydetti.

DİĞER KONUŞMACILAR

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir ve fuar kelimelerinin birbiriyle özdeşleştiğini söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı'daki organize sanayi bölgesine 715 bin metrekarelik alan tahsis edildiğini anımsatarak, "Bu rakam, sektör için düşük. Bölgede yeni planlama çalışmaları başlattık, tekrar bir bu kadar alanı da kazandırmak için." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın, sektörün önemli profesyonellerini buluşturduğunu kaydederek, İzmir'in potansiyelini daha iyi yerlere taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Mobilya ihracatının son yıllarda aralıksız büyüdüğünü ifade eden Soyer, "Sektörün dünya pazarındaki gücünü artırmak konusunda MODEKO'nun katkısı bize gurur veriyor." dedi.

HEDEF, İHRACATTA İLK 5 ÜLKE ARASINA GİRMEK

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, dünya mobilya pastasının 500 milyar dolar civarında olduğunu aktardı. "Pastada" en büyük payı Çin'in aldığını, bu ülkeyi Almanya, İtalya ve Polonya'nın izlediğini kaydeden Gürle, şu bilgileri paylaştı:

"Bu 4 ülke, yaptıkları ihracatla mobilya ihracatının yüzde 52'sini sağlıyor. Ülkemize döndüğümüzde 2022 yılında mobilyanın ihracatı 4,8 milyar dolar. İthalatımız da 500 milyon dolar civarında. Amacımız 5 yıl için de ihracatımızı dünya liginde ilk 5'e oturtmak."

Törene AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile İYİ Parti İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu da katıldı.

FUAR

Türk mobilya ve dekorasyon sektörünün dünyaya açılan kapısı olarak gösterilen, 21 Mayıs'a kadar sürecek MODEKO, 50 bin metrekare alanda, 300 firma ve 750'nin üzerinde markanın katılımıyla düzenleniyor.

Organizasyon kapsamında, 28 ülkeden alım heyetlerinin görüşmeler yapması ve 35 ülkeden 25 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

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fuar mobilya bakan kasapoğlu

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