YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Uluslararası Karadeniz Zirvesi Kitap Lansmanı gerçekleşti

Uluslararası Karadeniz Zirvesi Kitap Lansmanı gerçekleşti

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.11.2020 14:12 | Son Güncelleme

Tüm Bürokrat, İş İnsanları ve Yöneticiler Federasyonu (TÜMBİFED) ile Balkan ve Karadeniz Araştırma Merkezi (BALKAR) iş birliğinde gerçekleşen “Uluslararası Karadeniz Zirvesi : Bölgesel Uluslararası İş Birliği Sahası Olarak Karadeniz" konulu sempozyumu kitabının basın lansmanı yapıldı.İstanbul’da Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi’nde gerçekleşen kitap lansmanına, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Araştırmacı Yazar Dr.

Uluslararası Karadeniz Zirvesi Kitap Lansmanı gerçekleşti

Tüm Bürokrat, İş İnsanları ve Yöneticiler Federasyonu (TÜMBİFED) ile Balkan ve Karadeniz Araştırma Merkezi (BALKAR) iş birliğinde gerçekleşen “Uluslararası Karadeniz Zirvesi : Bölgesel Uluslararası İş Birliği Sahası Olarak Karadeniz" konulu sempozyumu kitabının basın lansmanı yapıldı.
İstanbul’da Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi’nde gerçekleşen kitap lansmanına, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Araştırmacı Yazar Dr. Ramazan Kurtoğlu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, TÜMBİFED İstişare Kurulu Başkanı Mahmut Ekşi, TÜMBİFED Federasyon Meclis Başkanı Prof. Dr. Ertaç Ergüven, çeşitli sivil toplum kuruluşu başkanları, üyeleri, akademisyen ve bürokratlar katıldı.
TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’ye STK olarak katma değer sağlayacak çalışmalar yapmaktan onur duyduklarını belirterek, çalıştayın yapılmasında ve kitabın hazırlanmasında emeği geçen TÜMBİFED Onursal Başkanı Cemil Bilge, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Aydın’a, BALKAR Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu’na, Prof. Dr. Ertaç Ergüven’e, TSTK yönetimine ve TÜMBİFED Genel Koordinatörü Arif Ekşi’ye teşekkür etti.
Ayrıca TÜMBİFED’in önemine değinen ve çok yönlü yapısına vurgu yapan bahseden Hüsrev, “Türkiye hem jeopolitik konumu olarak hem de kültürel zenginliği ile dünya adına önemli bir yere sahip. Bizler de sahip olduğumuz bu zenginliği diğer ülkelere aktarmak hatta komşu ülkelerimiz ile birlik olarak fırsatları değerlendirmek adına çeşitli çalışmalar yapmak istiyoruz. Sorunları ve fırsatları ise bu şekilde düzenlediğimiz panel ve sempozyumlarda alanında uzman katılımcılar ile değerlendiriyoruz. Umarım pandeminin ardından da tüm bu çalışmalarımıza en hızlı şekilde devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
BALKAR Müdürü Mehmet Hacısalihoğlu ise “Böyle bir çalışmanın bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Sempozyum sonrasında aldığımız geri dönüşler neticesinde pandemi sonrasında 2. Uluslararası Karadeniz Zirvesi’ni gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Milletvekilleri Hasan Turan, Özgür Karabat ve Prof. Dr. Haydar Livatyalı, Prof. Dr. Recep Yıldızhan tarafından Onursal Başkan Cemil Bilge’ye plaket takdimi ile program sona erdi.

Uluslararası Karadeniz Zirvesi Kitap Lansmanı gerçekleşti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
06:20
Sabah
07:49
Öğle
12:54
İkindi
15:26
Akşam
17:50
Yatsı
19:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.