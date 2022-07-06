Uluslararası Kerpiç Kongresi Medipol'de yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Medipol Üniversitesi, 9. Uluslararası Kerpiç Kongresi'ne ev sahipliği yaptı.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kerpiç Akademi ve Kerpiç Network iş birliğiyle düzenlenen "9. Uluslararası Kerpiç Kongresi" gerçekleştirildi.

"Sürdürülebilir Kalkınma için Toprak Mimariyi Yeniden Düşünmek" temasıyla gerçekleştirilen, akademi ve sektör temsilcilerini bir araya getiren kongrede, toprak bazlı malzemelerin çağdaş inşaat teknolojisindeki stratejileri ve avantajları masaya yatırıldı.

Kongrenin eş başkanlığını İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Dikbaş, öğretim üyeleri Doç. Dr. Gülhan Benli ve Dr. Gizem Can üstlendi.

- Temiz enerji, depreme dayanıklılık ve toprak mimarisi konuşuldu

Kongre, geleneksel Türk mimarisinde de önemli yer tutan ve doğal ısı yalıtımı sağlayan kerpiç alanında tüm dünyadan uzmanları buluşturdu.

40 yılı aşkın süredir kerpiç alanında çalışan mimar Prof. Dr. Bilge Işık, arkeolog Nezih Başgelen, ABD Kennesaw State Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tim Frank ve düşük maliyetlerle sıra dışı evler tasarlayan Fransız mimar Matthieu Pedergnana da görüşlerini paylaştı.

Depreme karşı iki kat daha dayanıklı olan kerpicin tüm unsurlarıyla ele alındığı kongrede, "temiz enerji ve erişilebilirlik, üretim ve tüketimle şarj etme, kerpiç yapılarda deprem güvenliği, nihai teknolojilere sahip toprak mimarisi ile sağlıklı yaşam" gibi temalara da değinildi.

- ABD'den İtalya'ya geniş katılım

Açıklamada, kongrede yaptığı konuşmaya yer verilen Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülhan Benli, etkinliğin, kerpiç malzemenin mimari, inşaat ve diğer tasarım alanlarında yeniden kullanılabileceğini gündeme getirdiğini bildirdi.

Kongrenin, doğal ve çevre dostu toprak malzemelerinin mimaride kullanımının yeniden keşfedilmesi için bir vesile olabileceğini aktaran Benli, şu bilgileri verdi:

"Kongremize Türkiye dışında İran, Fransa, İtalya, Almanya, ABD, Ukrayna, Nepal, Kuzey İrlanda, Macaristan, Togo, Hindistan, Ermenistan Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs ve Peru gibi çeşitli ülkelerden katılım sağlandı. 4 tam gün süren kongrenin yüz yüze gerçekleşen 1. gününde öğrencilerin katılım sağladığı bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Toprak malzeme ile tokmaklama tekniği kullanılarak üretilen 1 metreküplük duvar modülü, öğrencilerin birebir katılımıyla gerçekleşti."

