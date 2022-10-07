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Uluslararası Menemen Çömlek Festivali başladı

07.10.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Menemen Çömlek Festivali başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de Menemen Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali başladı.

Menemen Şehir Parkı'ndaki festivale İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Seven'in okuduğu duanın ardından Vali Köşger ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Onur konuğu İtalya olan ve "Kadın ve Çömlek" temasıyla gerçekleştirilen festivalde Türkiye'nin yanı sıra 18 ülkeden çömlek ustaları hünerlerini sergiledi.

Protokol üyeleri, stantları gezerek bilgi aldı ve ustalarla çömlek yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı, açılış sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Menemen çömleğinin ilçenin simgesi haline geldiğini söyledi.

Sanatkar ustaları, geleneği yaşatan herkesi tebrik eden Çankırı, "Menemen, inanıyorum ki bu festivalle adını dünyada duyuracak." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar da festival sayesinde Menemen'in değerlerinin uluslararası arenada tanıtılacağını vurguladı.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise 1'inci Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'ni gerçekleştiriyor olmanın heyecanını, sevincini yaşadıklarını söyledi.

- Festival programı

Festival alanında çömlekçilerin ulusal ve uluslararası alanlarda kendi pazarlarını büyütmelerini amaçlayan fuar kuruldu.

Fuarın çömlek alanında üretim yapan firmaları ve tüketicileri bir araya getirmesi, üretici köy stantlarını, süs, hediyelik satış stantlarını ve çocuk atölyelerini festival konuklarıyla buluşturması amaçlanıyor.

Festival kapsamında 3 gün boyunca çömlekçilik konusunda etkinlikler, konferanslar ve yarışmalar düzenlenecek.

Ayrıca Hande Yener'in de aralarında bulunduğu sanatçılar konser verecek.

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Menemen Belediyesi festival

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