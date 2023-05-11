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  4. Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu

Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu

11.05.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ilk kez düzenlenen, 10 ülkeden 10 narkotik dedektör köpeğin yarıştığı "Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası"nda Türkiye, "Nobel" isimli köpekle birinciliği elde etti.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nın kapanış töreni, Bakanlığın Akyurt'taki Köpek Eğitim Merkezi'nde büyükelçilik temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Türkiye'nin "Nobel" isimli köpekle birinciliği elde ettiği yarışmada ikinci Macaristan, üçüncü Moldova oldu.

Ödüller, kazanan ülkelerin büyükelçilerince verildi. Türk ekibi de kupasını Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın elinden aldı.

Turagay, buradaki konuşmasında, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ülkenin 55 bölgesinde 224 eğitimli köpeğiyle uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ettiğini, 26 eğitmen veterinerle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Gümrük muhafaza teşkilatınca geçen yıl 14,2 ton uyuşturucu, 58 ton da uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildiğini bildiren Turagay, bu yakalamaların yüzde 60'nın köpeklerle gerçekleştirildiğini ifade etti.

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