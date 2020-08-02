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Uluslararası öğrenciler için bayramlaşma programı düzenlendi

EDİRNE HABERLERİ  | 02.08.2020 10:30 | Son Güncelleme

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Çalışkan: - "Afganistan, Türkmenistan, Yemen, Kosova, Pakistan, Somali ve Suriye'den öğrencilerimizle aile sıcaklığında Kurban Bayramı'nı kutladık"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Uluslararası öğrenciler için oluşturulan Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kahve'de düzenlenen programa Afganistan, Türkmenistan, Yemen, Kosova, Pakistan, Somali ve Suriye uyruklu öğrenciler katıldı.

Öğrencilere bayram hediyesi verildi, kurban eti dağıtıldı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Edirne'nin uluslararası öğrencilerin evi olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesinde çeşitli uyruklarda 4 bin 200 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Afganistan, Türkmenistan, Yemen, Kosova, Pakistan, Somali ve Suriye'den öğrencilerimizle aile sıcaklığında Kurban Bayramı'nı kutladık. Maddi durumu yetersiz, bayramda ülkelerine gidemeyen 300 öğrencimize ulaştık, bayramlarını aile sıcaklığında kutladık. Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Hanım Komisyonu Başkanımız Nahide Demir ve Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Ayhan Demir'in katılımlarıyla da Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kahve'de bayramlaşma programı düzenledik. Bayramlaşma programı sonrasında bağışçılarımızın destekleriyle kesmiş olduğumuz kurbanların paylarını ve Edirne İHH İnsani Yardım Derneği'nin destekleriyle teslim edilen kurban payları ile bayramlık hediyelerin dağıtımlarını gerçekleştirdik. Allah kabul etsin."

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