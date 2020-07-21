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Uluslararası öğrencilere veda programı düzenlendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.07.2020 14:13 | Son Güncelleme

Uluslararası Öğrenci Birimi, Kocaeli’de üniversite okuyan uluslararası öğrenciler için “Hoşça kal Kardeşim” temalı mezuniyet programı düzenledi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü Gençlik Modeli Kılavuz Gençlik Projesi’nin alt birimi olarak faaliyet yürüten Uluslararası Öğrenci Birimi, Kocaeli’de üniversite okuyan uluslararası öğrenciler için “Hoşça kal Kardeşim” temalı mezuniyet programı düzenledi.

Uluslararası Öğrenci Birimi, Kocaeli’de üniversite okuyan uluslararası öğrenciler için “Hoşça kal Kardeşim” temalı mezuniyet programı düzenledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü Gençlik Modeli Kılavuz Gençlik Projesi’nin alt birimi olarak faaliyet yürüten Uluslararası Öğrenci Birimi, Kocaeli’de üniversite okuyan uluslararası öğrenciler için “Hoşça kal Kardeşim” temalı mezuniyet programı düzenledi. Öğrencilerin renklendirdiği programda ayrılıktan dolayı duygusal anlarda yaşandı.
SDKM’de gerçekleşen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım’ın yanı sıra, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban, Büyükşehir yöneticileri ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı. Programa katılan öğrenciler arasında bölümlerinde başarı sağlayan 50 öğrenci mezun oldu. Pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemeyen Hoşça Kal Kardeşim temalı mezuniyet programı yeni normalleşme ile sosyal mesafeye uygun şekilde tertip edildi.
Programın önemine binaen bir konuşma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, “İyi ki geldiniz, iyi ki sizinle tanıştık. Dostluk bağlarımız her yerde var bizim. Sınırları olmayan bir gönül coğrafyamızla Anadolu olmuşuz. Sizler de uzak yerlerden eğitim için geldiniz bizler de size iyi ki geldiniz, iyi ki tanışmış olduk diyoruz. Evrensel bir gönül aidiyetimiz olsun diye kardeşlik duygularımızı sürekli taze tutuyoruz. Ve inanıyoruz ki sizler bizlerin gönül elçileri olacaksınız” dedi.
Uluslararası öğrencilerin adına konuşma yapan Pakistanlı Hasan İrşad isimli öğrenci Türkiye’de Dünya beşten büyüktür anlayışını öğrendiklerini ifade etti. Türkiye’nin sadece Türkiye’den ibaret olmadığını söyleyen İrşad, “Türkiye dünyanın her tarafından öğrenci misafir ediyor. Burada çok güzel ağırlandık. Devlet olarak bizleri dert edinmiş insanlarla karşılaştık. Gördük ki Türkiye Türkiye’den ibaret değildir. Sizler gönül tohumu ektiniz inşallah bizler de filizleneceğiz” diye konuştu.
Programda son olarak mezun olan öğrenciler için hazırlanan plaketler takdim edildi. Programdan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden misafir öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek Türkiye ve Kocaeli sevgisini daima kalplerinde yaşayacaklarını belirtti.

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