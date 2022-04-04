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Uluslararası Para Yüzme Almanya Şampiyonası

04.04.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcular kendi engel gruplarında 13 altın , 9 gümüş ve 5 bronz madalya elde etti

Uluslararası Para Yüzme Almanya Şampiyonası (IDM) milli sporcular kendi engel gruplarında 13 altın , 9 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye organizasyona 6 kadın, 3 erkek toplam 9 sporcuyla katıldı.

Milli sporcular kendi engel gruplarında 13 altın, 9 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Bu arada genel klasmanda Berkin Kutlu bir altın, iki gümüş, Emine Avcu 1 Gümüş madalya elde etti. Ayrıca 4x50 m serbest yarışlarında Karışık Bayrak Takımı 3'üncü oldu.

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