Uluslararası Para Yüzme Almanya Şampiyonası (IDM) milli sporcular kendi engel gruplarında 13 altın , 9 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye organizasyona 6 kadın, 3 erkek toplam 9 sporcuyla katıldı.
Milli sporcular kendi engel gruplarında 13 altın, 9 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
Bu arada genel klasmanda Berkin Kutlu bir altın, iki gümüş, Emine Avcu 1 Gümüş madalya elde etti. Ayrıca 4x50 m serbest yarışlarında Karışık Bayrak Takımı 3'üncü oldu.
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