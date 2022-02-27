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Uluslararası Ticari Eşleşme Platformu ilk şubesini Ankara'da açtı

27.02.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Ticari Eşleşme Platformu ilk şubesini Ankara'da açtı

Sanayici ve iş insanları tarafından İstanbul'da kurulan Uluslararası Ticari Eşleşme Platformu (UTEP), ilk şubesini başkentte açtı.

UTEP'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde şube açmak için yola çıkan platform, ilk şubenin tanıtımını ve açılışını Ankara'da bir otelde gerçekleştirdi.

Kuruluşu, sanayici ve iş insanları tarafından İstanbul'da yapılan UTEP, katma değeri yüksek mal ve hizmetler üreterek, bunların dünya çapında satış ve pazarlama faaliyetlerini organize etmeyi amaçlıyor. Platform, kendi üyeleri arasında ticaret yapmayı ve iş geliştirmeyi de hedefliyor.

UTEP Genel Başkanı Sami Bektaş, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ticaret gücünü artırmak ve şirketler arasında iş birliğini sağlamak amacıyla bu platformu kurduklarını bildirdi.

Hedeflerinin 30 büyükşehir ve diğer illerde örgütlenmek olduğunu vurgulayan Bektaş, ikinci şubeyi Elazığ'da açacaklarını ifade etti.

Bektaş, katılımcılarının hem yerel hem de uluslararası alanda ticaretlerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Paydaşlarımızı, üyelerimizi büyüterek geleceğe taşımak istiyoruz. Global markalar üretmelerine destek olmak için bu platformu oluşturduk. Üretilenleri yeni pazarlarla buluşturmak, yeni buluşlara öncülük etmek, ülkemizin ticari hacmine olabilecek en yüksek katkıyı vermek en büyük arzumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Ankara şubesinin yönetimi belli oldu. Şube Başkanı Ömer Dağlar olurken komisyon başkanlıklarına Metin Pile, Mustafa Pınar, Mehmet Fatih Aslaner, İlkay Zengin Güngör, Haydar Özkök, Yekda Gökçe, Murat Kutluca, Haşim Yerlikaya, Cihan Balcı ve Mert Çelikkol getirildi.

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