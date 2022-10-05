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Uluslararası Trakya Caz Festivali Edirne Büyük Sinagogu'nda düzenleniyor

05.10.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Trakya Caz Festivali Edirne Büyük Sinagogu'nda düzenleniyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından Uluslararası Trakya Caz Festivali gerçekleştirilecek.

İlki gerçekleşecek Uluslararası Trakya Caz Festivali, 11-13 Ekim tarihleri arasında Edirne Büyük Sinagog’da caz sanatçılarını ağırlayacak.

Festivalin açılış günü 11 Ekim Salı günü Tuluğ Tırpan ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı bir araya gelecek. Ardından Mehmet Akatay ve Guy Bernfeld ile birlikte yer aldığı Thrace Quartet müzikseverlerle buluşacak.

Etkinliğin ikinci gününde Anıl Şallıel ve Batu Şallıel’in müzikal projesi Şallıel Bros festival sahnesine çıkacak.

Festivalin kapanış gününde ise caz piyanisti Kerem Görsev’e eşlik eden kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferid OdmanKerem Görsev Trio olarak sanatseverlerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
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