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Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansı İstanbul'da başladı

20.09.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansı İstanbul'da başladı

İSTANBUL (AA) - "Ukrayna Krizi Bağlamında Enerji ve Gıda Güvenliği" başlığı altında düzenlenen "Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansı" İstanbul'da başladı.

Almanya merkezli Uluslararası Yenilenebilir Enerji Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nasser El Bassam, The Green Park Pendik Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansın açılış oturumunda, Rusya-Ukrayna savaşının dünya genelinde enerji, gıda ve ekonomik krizlere neden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Bassam, söz konusu konferansın amacının bu durumun olumsuz etkilerinden nasıl korunabileceğine yönelik çözümler ve teknolojiler üzerinde yoğunlaşmak olduğunu kaydetti.

Savaşın, enerji kaynaklarının ülkeler arasındaki dağılımı noktasında önemli değişikliklere yol açtığına değinen Bassam, "Bu durum sadece Rusya ve Ukrayna gibi gelişmekte olan ülkelerde değil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerde de böyle. Bu kriz sadece enerji arzını etkilemedi. Gıda arzını da etkiledi. İhracatın aksamasına neden oldu." diye konuştu.

Konferansta, 21. yüzyılda insanlık için güvenilir, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerji erişimi sağlamak ve bir gıda felaketinden kaçınmak için geçiş sürecini hızlandıracak stratejiler, teknolojiler, araştırma teşvikleri ve politikalarına odaklanılacağını vurgulayan Bassam, küresel sürdürülebilirlik hedefine ulaşmak için iş birliğinin önemine dikkati çekti.

İstanbul'da 22 Eylül'e kadar devam edecek konferansın, dünya üzerinde enerji ve gıda konusunda yaşanan sıkıntıların çözümüne yardımcı olmak için hızlı kararlar alınması, çözüm yollarının belirlenmesi ve girdi sağlamak amacıyla küresel teknoloji topluluklarının bir araya geleceği bir platform oluşturması amaçlanıyor.

Konferansın başkanlığını Uluslararası Yenilenebilir Enerji Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nasser El Bassam, başkan yardımcılığını ise Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Bağcı üstleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
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