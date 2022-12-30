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Ümit Besen kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümit Besen’in herkesten sır gibi sakladığı eşi şaşırttı

30.12.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Besen ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel bölümü ile 31 Aralık akşamı ekrana gelecek. Programın bu seneki konukları arasında ünlü isim Ümit Besen de bulunuyor. Peki, Ümit Besen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ümit Besen kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümit Besen’in herkesten sır gibi sakladığı eşi şaşırttı

Ümit Besen’in kaç yaşında ve nereli olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları arasında Ümit Besen de yer alıyor. İşte Nikah Masası, Okul Yolunda gibi şarkılarla hafıza kazınan ünlü isim hakkında bilgiler

ÜMİT BESEN KİMDİR?

Ümit Besen, 14 Ekim 1956 yılında Osmaniye'de dünyaya geldi. Sanatçının ilk enstrümanı melodika oldu. Lise yıllarında ise klavye çalmaya başladı. Aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini yarım bırakan Besen, askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirdi. Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Ümit Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti. Besen, 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi.
Ümit Besen, 2015 yılında 80'lerin unutulmaz parçası "Nikah Masası" adlı şarkıya Enbe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan ile düet yapmıştır. 2016 yılında "Başka" adlı albümünde klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendirdi, bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Ümit Besen ayrıca Teoman, Fergan Mirkelam, Gripin, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, MaNga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band’ den beğeniyle dinlenen rock şarkılara da yer vermiştir.

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Sanatçı Emel Özçelik ile evlidir. Çift uzun bir süredir beraber. Ümit Besen ile Emel Özçelik çiftinin Melis ve Sezen adında kızları bulunuyor.

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