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Ümit Davala: Fatih Hoca, TFF başkanlığını düşünüyor

18.11.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski futbolcuları Ümit Davala ve Ümit Karan, GSTV'de yayınlanan 'Kolaysa Bil Bakalım' programında yer aldı. İşte Davala ve Karan'ın sözleri...

Ümit Davala: Fatih Hoca, TFF başkanlığını düşünüyor

Galatasaray'ın eski oyuncularından Ümit Davala, GS TV'de yayınlanan programda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ümit Davala'nın sözleri;

Beşiktaş'ı da 6-0 yendiğimiz bir yıl vardı hatırlamıyorum. Altın yıllarımızdı onlar bizim.

ŞAMPİYON OLMUŞTU

O sezon şampiyon olmuştuk. Play-off diye bir şey çıkarmışlardı. Yine şampiyon olmuştuk. Sakin kalarak kupayı kaldırdık.

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DAHA PROFESYONEL BAKILIYOR

Eskiye göre derbiler daha az stresli. Artık daha profesyonel bakılıyor bu maçlara. Hasan Şaş, bir Fenerbahçe derbisi öncesi stresten lavaboya gidip istifra etti.

TFF BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNDÜ

Fatih Hoca, Galatasaray için mücadele ediyor ama Türk futboluna federasyonda bir başkan olarak da düşünülmeli. Zaten düşünülüyor, kendisi de düşündü. İleride bu olabilir. Hocayı oralarda görmek isteriz


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Galatasaray Futbol Kulübü
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