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Ümit Karan'dan Arda Turan'a 'tuvalet kağıdı' üzerinden gönderme!

26.01.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Ümit Karan, Arda Turan hakkında çarpıcı bir ifade kullandı. Geçtiğimiz günlerde evinde 400 liralık tuvalet kağıdı kullandığı öğrenilen Arda Turan ile ilgili şaka yapan Ümit Karan, "Arda yatırımı çok doğru yere yapmış" dedi.

Ümit Karan'dan Arda Turan'a 'tuvalet kağıdı' üzerinden gönderme!
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da gol denilince akla gelen ilk isimlerin başında gelen Ümit Karan'dan Sarı-Kırmızılıların eleştirilen ismi Arda Turan'a şaka yollu bir gönderme geldi. Katıldığı ödül töreninde Sarı-Kırmızılıların durumuyla ilgili konuşan Ümit Karan'ın Arda Turan ile ilgili söylediği sözler gündem oldu.

"TÜRKİYE'DE YOK, YURT DIŞINDAN GETİRTTTİM"

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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, "Bir arkadaşımda görmüştüm çok beğenmiştim. Siyah tuvalet kağıdı Türkiye'de yok, yurt dışından getirttim. Çok özel bir şey değil ama zor bulunuyor. Artık her tuvalete koymuyorum sadece misafir tuvaletinde var" demişti. Bunun üzerine Ümit Karan'dan çok konuşulacak bir yorum geldi.

"YATIRIMI DOĞRU YERE YAPMIŞ"

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Eski futbolcu Ümit Karan, bu konuyla ilgili açıklama yaparak, Arda Turan'ın evinde 400 liralık tuvalet kağıdı kullanmasına şaka yollu olarak yorumda bulundu. "Arda, yatırımı doğru yere yapmış, tebrik etmek lazım. Böyle devam etsin." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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