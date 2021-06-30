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Ümit Karan, İskenderunspor ile anlaşmaya vardı

30.06.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemenspor ile yollarını ayıran teknik direktör Ümit Karan, İskenderunspor ile anlaşmaya vardı.

Ümit Karan, İskenderunspor ile anlaşmaya vardı

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’u çalıştıran teknik direktör Ümit Karan, 3. Lig’de mücadele eden İskenderunspor ile anlaşmaya vardı.

Ümit Karan ile anlaşıldığını sosyal medya hesabından duyuran İskenderunspor "Yeni teknik direktörümüz Ümit Karan. Takımımız, teknik direktörlük görevine sayın Ümit Karan'ı getirmiştir" ifadelerine yer verildi. Ümit Karan ile üç yıllığına anlaşıldığı öğrenildi.

İskenderunspor, geçtiğimiz günlerde de sportif direktör görevine bir dönem Galatasaray’da çalışmış olan Hollandalı Jan Olde Riekerink’i getirmişti.

Teknik direktörlük kariyerine Malatyaspor USA’de başlayan Ümit Karan, Shkupi ve Menenemenspor’u da çalıştırmıştı.

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