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Ümit Karan, Shkupi'yi UEFA Avrupa Ligi potasına soktu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.03.2019 20:06 | Son Güncelleme

Ekim ayında Makedonya 1.Lig ekiplerinden Shkupi’nin teknik direktörü olan Ümit Karan, son sırada aldığı takımı Avrupa yarışına soktu. 9. haftada yani Ümit Karan geldiğinde 6 puanla ligde sonuncu olan Shkupi, 22. haftada 33 puanla 4.’lük koltuğunda oturuyor.

Ümit Karan, Shkupi'yi UEFA Avrupa Ligi potasına soktu

Makedonya 1. Lig ekiplerinden Shkupi'nin teknik direktörlüğünü yapan eski milli futbolcu Ümit Karan, gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor.

Shkupi'nin başına ekim ayında geçen Ümit Karan, aldığı üst üste galibiyetlerle takımını ligin üst sıralarına taşıdı ve Avrupa kupaları potasına soktu.

  1. hafta sonunda 33 puanla 4. sırada yer alan Shkupi, eğer ligi 3. sırada tamamlarsa, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katılma hakkı elde edecek.

Ümit Karan gelmeden önce 9 haftada yalnızca 6 puan toplayan Shkupi, 9. hafta sonrası takımın başına Ümit Karan'ın geçmesiyle, 13 maçta 8 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik aldı ve 27 puan topladı ve üst sıralara yükseldi.

Makedonya basını ise, Ümit Karan'ın bu başarısına dikkat çekti ve genç teknik adama övgüler yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
umit karan Shkupi

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