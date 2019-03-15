Ümit Karan, Shkupi'yi UEFA Avrupa Ligi potasına soktu

Makedonya 1. Lig ekiplerinden Shkupi'nin teknik direktörlüğünü yapan eski milli futbolcu Ümit Karan, gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor.
Shkupi'nin başına ekim ayında geçen Ümit Karan, aldığı üst üste galibiyetlerle takımını ligin üst sıralarına taşıdı ve Avrupa kupaları potasına soktu.
Ümit Karan gelmeden önce 9 haftada yalnızca 6 puan toplayan Shkupi, 9. hafta sonrası takımın başına Ümit Karan'ın geçmesiyle, 13 maçta 8 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik aldı ve 27 puan topladı ve üst sıralara yükseldi.
Makedonya basını ise, Ümit Karan'ın bu başarısına dikkat çekti ve genç teknik adama övgüler yağdırdı.
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