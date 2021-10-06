Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde 12 Ekim Salı günü Kazakistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda milliler çift kale maç yaptı.

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı takım, yarın gideceği Kazakistan'da çalışmalarını sürdürecek.

