Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarına devam etti

Ümit Milli Futbol Takımı, 9 Eylül Salı günü Trabzon'da Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların bir bölümü önce salonda çalıştı. Sahadaki bölümde ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından Hırvatistan maçının taktiği üzerinde duruldu.

Son bölümde yapılan sonuçlandırma çalışması ile idman sona erdi.

Ay-yıldızlılar, yarın Riva'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Ümit Milli Takımı, 8 Eylül Pazartesi günü Trabzon'a gidecek ve ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

