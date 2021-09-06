YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya maçının hazırlıklarını tamamladı

Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya maçının hazırlıklarını tamamladı

06.09.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Bursa'da İskoçya ile yapacağı 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip İskoçya müsabakasının oynanacağı Bursa Timsah Park'ta çalıştı. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Yarın saat 19.30'da başlayacak müsabaka A Spor'dan yayımlanacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Igor Pajac yönetecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürünOltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürün
Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar
Red Bull sporcusu Dario Costa'nın tünel geçişi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiRed Bull sporcusu Dario Costa'nın tünel geçişi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
Anahtar Kelimeler:
Bursa

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:30
Öğle
13:07
İkindi
16:43
Akşam
19:35
Yatsı
20:57

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.