Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Bursa'da İskoçya ile yapacağı 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip İskoçya müsabakasının oynanacağı Bursa Timsah Park'ta çalıştı. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Yarın saat 19.30'da başlayacak müsabaka A Spor'dan yayımlanacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Igor Pajac yönetecek.



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