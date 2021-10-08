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Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan maçı hazırlıklarına devam etti

08.10.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde 12 Ekim Salı günü Kazakistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bu ülkede sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızılar, başkent Nur Sultan'daki Kazakistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde çalıştı. Suni çim zemin ve kapalı sahada yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Ümit Milli Takım'ın antrenmanını, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Büyükelçisi Ufuk Ekici ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

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