SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Ümit Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

25.08.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Milli Futbol Takımı’nın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Belçika ve İskoçya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, aday kadroya davet edilen oyuncuların 29 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nde toplanacağı belirtildi.

Milliler, 3 Eylül’de Belçika, 7 Eylül’de ise İskoçya ile Bursa’da karşılaşacak. Belçika maçı saat 20.00’de, İskoçya müsabakası ise saat 19.30’da başlayacak.

Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas tarafından belirlenen aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu ( Beşiktaş ), Doğan Alemdar (Yukatel Kayserispor), Berke Özer (Fenerbahçe).

Defans: Atakan Gündüz (İstanbulspor), Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa), Serhat Ahmetoğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor).

Orta Saha: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray ), Yunus Akgün (Galatasaray), Batuhan Kör (Bursaspor).

Forvet: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Enis Destan (Altınordu), Tiago Çukur (Doncaster Rovers), Ali Akman (NEC Nijmegen).

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlhan Palut mücadeleden memnunİlhan Palut mücadeleden memnun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden endişelendiren harita! Edirne alarm seviyesindeMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden endişelendiren harita! Edirne alarm seviyesinde
'1 puana şükretmemiz lazım''1 puana şükretmemiz lazım'
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı Belçika Milli Futbol Takımı İskoçya Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Yanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmedi

Yanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmedi

Taraftar sahaya indi, maç ertelendi! Olaylı gece

Taraftar sahaya indi, maç ertelendi! Olaylı gece

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.