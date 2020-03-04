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Ümit milli judoculardan Antalya'da ortak çalışma kampı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.03.2020 12:35 | Son Güncelleme

Ümit milli judoculardan Antalya'da ortak çalışma kampı

Antalya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'na katılan judo milli takımları, organizasyonun ardından ortak çalışma kampına başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk judosuna katkılarından dolayı Natık Canca ile Nazım Canca anısına Kemer ilçesindeki Limak Limra Resort Hotel'de gerçekleştirilen ve 17 ülkeden 529 sporcunun katıldığı Ümitler Avrupa Kupası sona erdi.

Türkiye'nin kadınlarda 81, erkeklerde 101 sporcuyla temsil edildiği kupanın ardından, Avrupa Judo Birliğinin ortak çalışma kampına geçildi.

Kadın ve erkek judokalar, antrenörler gözetiminde günde çift antrenmanda "newaza" ile "tachi waza" tekniklerinin yanı sıra "randori" yaparak çalışmalarına devam ediyor.

Ortak çalışma kampı üç gün sürecek.

- Ümit milli judoculardan Mehmetçiğe destek

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren ümit milli kadın ve erkek judocular, İblib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiğe destek icin asker selamı verdi.

Federasyon başkanı Sezer Huysuz, yaptığı açıklamada, "Milli takım olarak bizleri derin bir üzüntüye boğan hain saldırılarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Judo Kamp Ümitler Avrupa Kupası

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