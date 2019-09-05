SPOR

Ümit Milli Takım'da kale Altay'a emanet

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 05.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli genç kaleci Altay Bayındır, Ümit Milli Takım'ın kalesini koruyacak.

Ümit Milli Takım'da kale Altay'a emanet

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve birinci kaleci konumuna gelen Altay Bayındır, milli takımda da beğenileri topladı.

Yaz transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden sarı-lacivertli ekibe dahil olan 21 yaşındaki Altay Bayındır, gösterdiği performans ile milli formayı da kaptı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnce tarafından Cuma günü 2021 Avrupa Kupası Grup Eleme Maçında İngiltere'yle Kocaeli'de oynanancak maçta görev verilen Altay Bayındır, milli takımın kalesini koruyacak.

Öte yandan Fenerbahçe U19 Takımı Kaleci Antrenörü Alkan Birlik de Ümit Milli Takım'da da görev alıyor.

41


PARTNER Tok kalmak için yapılması gerekenler Tok kalmak için yapılması gerekenler
Vedat İnceefe'den çağrıVedat İnceefe'den çağrı
Türkiye - Andorra maçının biletleri tükendiTürkiye - Andorra maçının biletleri tükendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Altay Bayındır Ümit Milli Takım

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şaşırttı

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şaşırttı

Galatasaray'da Selçuk İnan veda ediyor

Galatasaray'da Selçuk İnan veda ediyor

12 Dev Adam, Dünya Kupası'na veda etti

12 Dev Adam, Dünya Kupası'na veda etti

Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı

Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tolgay Arslan'dan A Milli Takım açıklaması

Tolgay Arslan'dan A Milli Takım açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümit Milli Takım'da kale Altay'a emanet

Ümit Milli Takım'da kale Altay'a emanet

Vedat İnceefe: İngiltere maçına Kocaeli halkını bekliyoruz

Vedat İnceefe'den çağrı

Türkiye - Andorra maçının biletleri tükendi

Türkiye - Andorra maçının biletleri tükendi

A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye - Andorra maçını İskoç hakem Robertson yönetecek

İşte Türkiye - Andorra maçının hakemi

A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı şoku

A Milli Takım'da sakatlık şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.