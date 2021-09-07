Ümit Milliler, İskoçya'yı yıkamadı

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 2. hafta maçında Ümit Milli Futbol Takımımız, İskoçya ile 1-1 berabere kaldı.
Bursa'da oynanan mücadelede İskoçya 9. dakikada Middleton'un golüyle öne geçerken, millilere beraberliği getiren gol 76. dakikada Enis Destan'dan geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Ersin Destanoğlu, rakibin yakaladığı 3 net pozisyonda gole izin vermedi.
Öte yandan ilk yarıda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, 2. yarının başında oyundan alındı.
İlk maçta Belçika'ya 3-0 yenilen Ümit Milliler, böylece ilk puanını aldı. Ümit Milliler, gruptaki 3. maçında deplasmanda Kazakistan ile karşılaşacak.
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