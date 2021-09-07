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Ümit Milliler, İskoçya'yı yıkamadı

07.09.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Ümit Milli Takımımız, İskoçya ile 1-1 berabere kaldı.

Ümit Milliler, İskoçya'yı yıkamadı

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 2. hafta maçında Ümit Milli Futbol Takımımız, İskoçya ile 1-1 berabere kaldı.

Bursa'da oynanan mücadelede İskoçya 9. dakikada Middleton'un golüyle öne geçerken, millilere beraberliği getiren gol 76. dakikada Enis Destan'dan geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Ersin Destanoğlu, rakibin yakaladığı 3 net pozisyonda gole izin vermedi.

Öte yandan ilk yarıda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, 2. yarının başında oyundan alındı.

İlk maçta Belçika'ya 3-0 yenilen Ümit Milliler, böylece ilk puanını aldı. Ümit Milliler, gruptaki 3. maçında deplasmanda Kazakistan ile karşılaşacak.

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Türkiye Milli Futbol Takımı İskoçya Milli Futbol Takımı
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