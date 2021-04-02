Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı

Eski Fenerbahçeli Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında “tanık” olarak ifade verecek. Özat’ın bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gideceği öğrenildi.

TÜM KULÜPLERDE FETÖ ÜYESİ VAR DEMİŞTİ

Ümit Özat, futboldaki FETÖ etkisine ilişkin tüm kulüplerde örgüt üyelerinin geçmişte ve bugün bulunduğunu söylemişti.

“FETÖ'nün bu ülke için tehlikeli olduğunu sizler yeni söylüyorsunuz” diyen Özat, şu çağrıyı yapmıştı:

“Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ'cü var, başkanlarda FETÖ'cü var hâlâ, yöneticilerde FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında FETÖ'cü var. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var alnını karışlarım. Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım.”

"EMRE'NİN AĞZINDAN FETÖ İLE İLGİLİ KÖTÜ BİR ŞEY DUYDUNUZ MU?"

“15 Temmuz’dan bu yana Emre’nin ağzından FETÖ ile ilgili kötü bir şey duydunuz mu? FETÖ’nün terör örgütü olduğunu biz dile getiriyoruz da o niye dile getiremiyor? Ya da ona yakın olanlar bir gün çıkıp da spor camiasındakilerin, 'ya bunlar bizi kandırmış biz bunlara inandık' diye niye dile getirmiyorlar? Diyemezler çünkü hâlâ bağlantıları var." demişti.

