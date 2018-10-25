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Ümit Özat: Kilo alıyorsun ayı diyorlar!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.10.2018 16:40 | Son Güncelleme

Mesut Yar'ın sunuculuğunu yaptığı Burada Laf Çok isimli talk show'a katılan eski futbolcu Ümit Özat çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbolu herkesin bildiğini iddia eden Ümit Özat, futbol dünyasında kimseyi mutlu edemediklerini de söyledi.

Fenerbahçe, FC Köln, Bursaspor gibi takımlarda top koşturan eski futbolcu, yeni teknik direktör Ümit Özat, katıldığı Mesut Yar'ın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HERKES YORUMCU OLUYOR

Futbol yorumculuğunun herkesin tarafından yapıldığını dile getiren Ümit Özat "Futbol herkesin bildiği bir şey değil, herkesin bildiğini düşündüğü bir şey." dedi.

"KİMSEYİ MUTLU EDEMİYORSUN"

Ümit Özat yaptığı açıklamalar sırasında ise; 'Kilo alıyorsun ayı diyorlar, kilo veriyorsun şaşı diyorlar. Kimseyi mutlu edemiyorsun' dedi. Ümit Özat'ın bu açıklaması, akıllara aldığı kilolar nedeniyle eleştirilmesini getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ümit özat Futbol teknik direktör Mesut Yar

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