Ümit Özat: Kilo alıyorsun ayı diyorlar!

Fenerbahçe, FC Köln, Bursaspor gibi takımlarda top koşturan eski futbolcu, yeni teknik direktör Ümit Özat, katıldığı Mesut Yar'ın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HERKES YORUMCU OLUYOR

Futbol yorumculuğunun herkesin tarafından yapıldığını dile getiren Ümit Özat "Futbol herkesin bildiği bir şey değil, herkesin bildiğini düşündüğü bir şey." dedi.

"KİMSEYİ MUTLU EDEMİYORSUN"

Ümit Özat yaptığı açıklamalar sırasında ise; 'Kilo alıyorsun ayı diyorlar, kilo veriyorsun şaşı diyorlar. Kimseyi mutlu edemiyorsun' dedi. Ümit Özat'ın bu açıklaması, akıllara aldığı kilolar nedeniyle eleştirilmesini getirdi.

