SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Ümit Özat o görüntüyü görünce çileden çıktı! Fenerbahçeli futbolcuya demediğini bırakmadı: Sen kimsin ya?

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Ederson ilk kez sarı-lacivertli formayı giyerken, yedek kalan İrfan Can Eğribayat gündem oldu. Ümit Özat, genç kalecinin kulübedeki oturuşunu sert sözlerle eleştirerek “Zannedersin Ederson oynuyor, Alisson yedek!” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Ümit Özat o görüntüyü görünce çileden çıktı! Fenerbahçeli futbolcuya demediğini bırakmadı: Sen kimsin ya?
Berker İşleyen
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor’u Youssef En Nesyri’nin golüyle 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri ise ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı kaleci Ederson oldu. Manchester City’den transfer edilen tecrübeli file bekçisi, Trabzonspor karşısındaki performansıyla dikkat çekerken, yedek kulübesinde kalan İrfan Can Eğribayat gündemin merkezine oturdu.

Eski milli futbolcu ve yorumcu Ümit Özat, Kadıköy’de oynanan karşılaşmada ekranlara yansıyan bir görüntü üzerinden İrfan Can Eğribayat’ı hedef aldı. Yedek kulübesindeki oturuş şeklini beğenmeyen Özat, genç kaleciye yönelik sert sözler sarf etti.

"ALISSON YAPMAZ BUNU"

Ümit Özat o görüntüyü görünce çileden çıktı! Fenerbahçeli futbolcuya demediğini bırakmadı: Sen kimsin ya? 1

SkySpor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Özat, İrfan Can’ı dünyaca ünlü kaleciler üzerinden eleştirdi. “Zannedersin Ederson oynuyor, Alisson Becker yedek! Alisson yapmaz bunu!” sözleriyle oyuncunun tavırlarını sorguladı.

"BÖYLE UKALALIK OLMAZ"

Ümit Özat o görüntüyü görünce çileden çıktı! Fenerbahçeli futbolcuya demediğini bırakmadı: Sen kimsin ya? 2

Fenerbahçe’nin eski kaptanlarından olan Ümit Özat, açıklamalarında sert ifadeler kullandı:

“Kimse kusura bakmasın. Canımı sıkan bir şey var. Bu görüntüyü kabul etmiyorum kardeşim. Fenerbahçe yedek kulübesinde bir oyuncu böyle oturamaz. Sen Fenerbahçe'de oynamasan 'aman Kadıköy'de maç izleyeyim' diye bilet kuyruğuna girersin. Böyle ukalalık olmaz! Avrupalılıkmış, modernlikmiş. Yok kardeşim öyle bir şey, bunu kabul etmiyorum. Çağlar (Söyüncü) senden daha fazla Milli Takım'da oynadı, onun oturuşuna bak. Adam gibi oturuyor. Bu nedir! Sen Fenerbahçe forması giyiyorsun. Böyle bir oturma şekli olabilir mi? Sen kimsin? Zannedersin Ederson oynuyor, Alisson yedek veya Alisson oynuyor, Ederson yedek! Alisson yapmaz bunu! Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu tarz işleri düzeltmekten geçer, sadece sahada oynanan futbolla olmaz. Orada başıboşluk var.”

İŞTE O KARE:

Ümit Özat o görüntüyü görünce çileden çıktı! Fenerbahçeli futbolcuya demediğini bırakmadı: Sen kimsin ya? 3

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor'da Paul Onuachu’ya tam notTrabzonspor'da Paul Onuachu’ya tam not
Trendyol Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri belli olduTrendyol Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig İrfan Can Eğribayat Ümit Özat son dakika fenerbahçe tepki fenerbaçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.