Ümit Özat o görüntüyü görünce çileden çıktı! Fenerbahçeli futbolcuya demediğini bırakmadı: Sen kimsin ya?

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor’u Youssef En Nesyri’nin golüyle 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri ise ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı kaleci Ederson oldu. Manchester City’den transfer edilen tecrübeli file bekçisi, Trabzonspor karşısındaki performansıyla dikkat çekerken, yedek kulübesinde kalan İrfan Can Eğribayat gündemin merkezine oturdu.

Eski milli futbolcu ve yorumcu Ümit Özat, Kadıköy’de oynanan karşılaşmada ekranlara yansıyan bir görüntü üzerinden İrfan Can Eğribayat’ı hedef aldı. Yedek kulübesindeki oturuş şeklini beğenmeyen Özat, genç kaleciye yönelik sert sözler sarf etti.

"ALISSON YAPMAZ BUNU"

SkySpor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Özat, İrfan Can’ı dünyaca ünlü kaleciler üzerinden eleştirdi. “Zannedersin Ederson oynuyor, Alisson Becker yedek! Alisson yapmaz bunu!” sözleriyle oyuncunun tavırlarını sorguladı.

"BÖYLE UKALALIK OLMAZ"

Fenerbahçe’nin eski kaptanlarından olan Ümit Özat, açıklamalarında sert ifadeler kullandı:

“Kimse kusura bakmasın. Canımı sıkan bir şey var. Bu görüntüyü kabul etmiyorum kardeşim. Fenerbahçe yedek kulübesinde bir oyuncu böyle oturamaz. Sen Fenerbahçe'de oynamasan 'aman Kadıköy'de maç izleyeyim' diye bilet kuyruğuna girersin. Böyle ukalalık olmaz! Avrupalılıkmış, modernlikmiş. Yok kardeşim öyle bir şey, bunu kabul etmiyorum. Çağlar (Söyüncü) senden daha fazla Milli Takım'da oynadı, onun oturuşuna bak. Adam gibi oturuyor. Bu nedir! Sen Fenerbahçe forması giyiyorsun. Böyle bir oturma şekli olabilir mi? Sen kimsin? Zannedersin Ederson oynuyor, Alisson yedek veya Alisson oynuyor, Ederson yedek! Alisson yapmaz bunu! Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu tarz işleri düzeltmekten geçer, sadece sahada oynanan futbolla olmaz. Orada başıboşluk var.”

İŞTE O KARE: