Ümit Özat'tan camiayı ikiye bölen çıkış! "Yedek oyuncularla sahaya çıksınlar"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da yoluna devam etmek isterken gözler bir yandan da uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna çevrildi.

TALISCA GALİBİYETİ GETİRDİ

Kadıköy'de oynanan mücadelede rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla rövanş öncesinde avantajı cebine koyan sarı-lacivertli ekip, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ikinci karşılaşmada turu geçmek için sahaya çıkacak.

ÜMİT ÖZAT: ÖNCELİK LİG OLMALI

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ümit Özat, Fenerbahçe'nin önceliğini Süper Lig'e vermesi gerektiğini savundu.

Sarı-lacivertli ekibin uzun süredir lig şampiyonluğuna ulaşamamasına dikkat çeken Özat, Avrupa kupalarının bu süreçte ikinci planda tutulması gerektiğini ifade etti.

"AVRUPA MAÇLARINA YEDEK OYUNCULAR"

"Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak istiyorsa Avrupa kupalarında devam etmemeli. Avrupa maçlarına yedek oyuncularla çıkacak, sadece lige kanalize olacak. Başka şansı yok. Uzun süre şampiyon olamayan takımlarda lig ve Avrupa aynı anda gitmiyor."