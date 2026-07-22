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Kırmızı kartı iptal ettirmişti! Ödülü ortaya çıktı: Trump'tan Infantino'ya yeni görev

Donald Trump'ın, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için desteklediği iddiası uluslararası gündeme damga vurdu. Göreve sıcak bakıp bakmadığı bilinmeyen Infantino'nun adaylığı, gerçekleşirse dengeleri değiştirebilir.

Kırmızı kartı iptal ettirmişti! Ödülü ortaya çıktı: Trump'tan Infantino'ya yeni görev
Cevdet Berker İşleyen

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni genel sekreteri olarak FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu görmek istediği öne sürüldü. İddialara göre Trump, dünya futbolunun patronunun uluslararası alandaki saygınlığı ve farklı ülkeleri bir araya getirme kabiliyeti nedeniyle bu göreve uygun olduğunu düşünüyor.

TRUMP İLE YAKIN İLİŞKİ

Kırmızı kartı iptal ettirmişti! Ödülü ortaya çıktı: Trump tan Infantino ya yeni görev 1

NY Post'un haberine göre; 56 yaşındaki İsviçre doğumlu Gianni Infantino'nun, bu yıl düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu sırasında Donald Trump ile yakın bir ilişki kurduğu ifade edildi. Haberde, Infantino'nun Trump'ı organizasyona dahil etmek için özel çaba gösterdiği ve Aralık ayında FIFA'nın ilk Barış Ödülü'nü kendisine verdiği hatırlatıldı.

Görev süresi yıl sonunda sona erecek olan BM Genel Sekreteri António Guterres'in yerine yapılacak seçimlerde yeni isim bu yıl belirlenecek. Adayın göreve gelebilmesi için önce 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin onayını alması, ardından da BM Genel Kurulu tarafından resmen seçilmesi gerekiyor. Güvenlik Konseyi'nin daimi beş üyesinin veto hakkı bulunuyor.

INFANTİNO'NUN KARARI BELİRSİZ

Kırmızı kartı iptal ettirmişti! Ödülü ortaya çıktı: Trump tan Infantino ya yeni görev 2

Haberde, Gianni Infantino'nun bu göreve sıcak bakıp bakmadığının henüz bilinmediği, Trump'ın da konuyu kendisiyle ne ölçüde görüştüğünün netlik kazanmadığı belirtildi.

Buna karşın Trump'ın, mevcut adaylar arasında önemli bir fırsat gördüğü ve yarışta öne çıkabilecek bir isim aradığı ifade edildi. İddiaya göre en güçlü adaylar arasında Şili'nin eski Devlet Başkanı Michelle Bachelet ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi yer alıyor. Ancak Bachelet'in ABD'nin desteğini almakta zorlanabileceği, Grossi'nin ise Falkland Adaları nedeniyle İngiltere'nin çekinceleriyle karşılaşabileceği öne sürüldü.

MAAŞI DÜŞECEK

Kırmızı kartı iptal ettirmişti! Ödülü ortaya çıktı: Trump tan Infantino ya yeni görev 3

Haberde, FIFA Başkanı olarak yıllık yaklaşık 6 milyon dolar kazanan Infantino'nun BM Genel Sekreteri olması halinde önemli bir gelir kaybı yaşayacağı da aktarıldı. BM Genel Sekreteri'nin yıllık maaşının yaklaşık 418 bin dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

Öte yandan Infantino'nun gelecek yıl mart ayında yapılacak FIFA başkanlık seçimlerinde yeniden adaylığını açıkladığı ve 211 üye federasyonun büyük bölümünün desteğini aldığı ifade edildi.

KIRMIZI KARTI İPTAL ETTİRMİŞTİ

Kırmızı kartı iptal ettirmişti! Ödülü ortaya çıktı: Trump tan Infantino ya yeni görev 4

Bununla birlikte, Dünya Kupası sırasında ABD Milli Takımı oyuncusu Folarin Balogun'un Belçika maçı öncesindeki bir maçlık cezasının Trump'ın devreye girmesiyle kaldırılmış bu karar Avrupa'da büyük tepki çekmişti. ABD'nin Belçika'ya mağlup olması tartışmaları kısmen yatıştırsa da eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'in, Infantino'nun görevden ayrılması gerektiğini savunan isimler arasında yer aldığı aktarıldı.

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