Ümit Özat'tan tepki çeken Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe 'nin unutulmaz isimlerinden biri olan Ümit Özat sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Bir dönem Kadıköy'de Milan ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının özetini paylaşan 45 yaşındaki futbol adamının mesajı ise kısa zamanda büyük yankı uyandırdı ve tepki çekti.

Özat paylaşımında, "Bir zamanlar şampiyonlar ligi şimdi de Helsinki'yi yeniyoruz diye zafer çığlıkları" ifadelerini kullandı.

Ümit Özat, Fenerbahçe formasıyla 356 Süper Lig ve 16 kez de Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi.



