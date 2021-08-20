UMKE, Ayancık'taki sel felaketinde insanların yanı sıra hayvanları da unutmadı

SİNOP (AA) - Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde insanların yanı sıra hayvanlara da yardımda bulundu.

Ayancık'ta 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde Ayancık Deresi'nin taşması sonucu bazı köprüler yıkılırken, bazıları ise hasar gördü.

UMKE, birçok köye ulaşımın kesilmesi üzerine zorlu arazi şartlarına rağmen ulaşıma kapanan köylerde vatandaşlara sağlık hizmeti götürdü.

İlçeye bağlı Fındıklı köyündeki evlerinde sağlık hizmeti alan hastalara ulaşmaya çalışan Amasya UMKE ekibi, Ayancık Deresi içinde sel sonrasında oluşan molozlar arasında sıkışan 1 aylık buzağıyı da kurtararak sahibine teslim etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz