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Ümraniye Belediyesi göç yolundaki leylekleri aç bırakmadı

20.03.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye Belediyesi göç yolundaki leylekleri aç bırakmadı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi, göç yolculuğu sırasında Hekimbaşı'nda konaklayan leylekleri yemledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saatte 50 kilometre hızla ve 7 saatlik günlük uçuşla günde 350 kilometre mesafe katedebilen leylekler, İstanbul'a konuk oldu.

Ümraniye'deki Hekimbaşı mevkisinde konaklayan yaklaşık 80 leyleğe belediye ekipleri tarafından yem verildi.

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